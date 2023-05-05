В Челябинске родители учеников лицея пожаловались на отсутствие питания во вторую смену

Мама одного из учащихся утверждает, что дети проводят по 5—6 часов без еды

В многопрофильном лицее № 148 на Академика Сахарова ученики второй смены не могут получить горячее питание в столовой. Об этом Первому областному информагентству рассказала мама одного из учащихся. Но руководство лицея не согласно с претензией. Как сохранить здоровье ребенку и не стать участником конфликта с дирекцией — разбирались наши журналисты.

По словам женщины, дети вынуждены ходить с контейнерами или терпеть голод до завершения занятий.

«Мы раньше учились в первую смену, и уже тогда были проблемы, даже родители приходили с проверкой в столовую. Школа переполнена, детей много, и пища все время была холодной. Ребята отказывались такое есть. Когда перешли во вторую смену, то столкнулись с тем, что столовая закрывается в 14:55. Мой ребенок приходит к началу занятий, то есть к 14 часам, к этому времени он еще не успевает проголодаться, а потом поесть просто невозможно», — рассказывает женщина.

Уроки у второй смены длятся в среднем до 19 часов, поэтому челябинка собирает своему сыну контейнер с домашней едой. Конечно, никаких условий для того, чтобы нормально принять эту пищу, в лицее нет, да и разогреть еду тоже нет возможности. Ребенку приходится где-то искать место в перерыве между занятиями.





«Есть еще буфет, но там продаются лишь сладости и булочки. Там не принимают карточки. Никакого горячего питания для второй смены фактически нет. Вопрос этот поднимали не раз, еще когда дети ходили в первую смену. Тогда в классе из 30 человек только один ребенок ходил в столовую. Вторая смена в пятницу вообще учится с трех часов дня, когда столовая уже закрыта, то есть даже заранее перекусить нельзя. В нашу смену ходят на занятия ученики средних классов: это тот возраст, когда полноценное питание остро необходимо для растущего организма», — говорит мама ученика.

Корреспондент ИА «Первое областное» связался с директором лицея Ларисой Демчук. Она заявила, что столовая в учреждении работает с 06:00, а иногда и с 05:30, чтобы успеть приготовить пищу, поскольку только в здании на Сахарова (у лицея есть филиалы на Академика Макеева и в поселке Шершни) учатся более 1800 ребят. Закрывается же столовая только в 16:00, поэтому, по словам руководителя лицея, все желающие успевают покушать на переменах. Охват учеников различными формами питания в учреждении достигает 80%. Речь идет как об обычных порциях, так и о буфете и так называемой свободной раздаче.

«У нас есть родительский комитет, регулярно проверяющий питание. Работает бракеражная комиссия, в которую входит медик из поликлиники: они каждый день снимают пробы с питания. Я сама ежедневно кушаю из тех же, что называется, котлов. Мы прошли через целый ряд проверок от Роспотребнадзора, Общественной палаты, также недавно прошел конкурс по питанию. Отзывы о качестве пищи хорошие, нареканий нет. Также каждый год в сентябре родительский комитет создает комиссию, которая без предупреждения может проверить качество пищи в столовой», — отмечает Лариса Демчук.

Кроме того, директор лицея подчеркнула, что у них работают специальные карты, через которые можно купить еды со свободной раздачи, принимают также банковские карты и наличные деньги. Меню на день расписано и размещено на двух больших телевизорах в столовой. Кстати, на сайте лицея тоже размещают меню с разными вариантами блюд, с которым могут ознакомиться родители. Там же расписаны масса порции, содержание белков, жиров и углеводов, а также энергетическая ценность, витамины и минеральные вещества.





Примечательно, что при подготовке материала мы столкнулись с нежеланием родителей открыто выступить по этому вопросу. Некоторые из них стали намекать на статус директора лицея: Лариса Демчук является депутатом Челябинской городской думы по Центральному избирательному округу (округ № 20). В лицее создан родительский комитет, который, как и сказала директор, может устроить внезапную проверку в столовой, но его представители, говоря о качестве еды, ограничились формулировками «нормальное питание» и «жалоб не было». Что касается времени работы пищеблока и самой столовой, то нам посоветовали посмотреть информацию на сайте лицея.

«Режим работы столовой соответствует режиму работы МАОУ „Многопрофильный лицей № 148 г. Челябинска“ — с 8:00 до 17:00 часов. Большие перемены по 15—20 минут. Режим работы буфета: с 8:00 до 19:00 часов», — говорится в сообщении в разделе об организации питания на сайте лицея.

Впрочем, результаты поиска жалоб на питание в 148-м лицее в интернете показали, что качество школьного питания не устраивает нескольких родителей, а другие, наоборот, рады, что перешли учиться в это учреждение.

«Мы отучились в этой школе один год, перешли с 31-го лицея, сменили место жительства. Довольны коллективом, в школе порядок, наш ученик наконец-то полюбил школьную столовую. В общем, попали сюда и остались очень довольны! С удовольствием здесь учимся, будем заканчивать 11 классов и поступать в университет», — пишет в отзывах пользователь Алексей Хмеленко.





В любом случае на качество и организацию питания в школе можно пожаловаться вполне анонимно. Как сообщили Первому областному информагентству в городском комитете по делам образования, соответствующие обращения от челябинцев принимают в контрольно-ревизионном управлении мэрии по номеру 8 (351) 245-26-35. Также можно обратиться в региональное министерство образования и науки или к федеральным экспертам проекта «Народный ревизорро» от ОНФ, телефон 8 (800) 200-04-11.