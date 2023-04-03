В Челябинске родители подали более 8 тысяч заявлений на зачисление детей в первый класс

Большая часть заявлений поступила в электронном виде

Жители Челябинска подали на зачисление в первые классы городских школ 8149 заявлений. Такие данные сегодня, 3 апреля, на аппаратном совещании в мэрии озвучил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. По его словам, процесс проходит в штатном режиме, школы продолжают принимать граждан, а информационные системы работают без сбоев.

Авдеев также добавил, что большая часть заявлений поступила в электронном виде.

Напомним, что приемная кампания в первые классы школ Челябинска стартовала в прошлую пятницу, 31 марта. На утро первого дня было подано свыше пяти тысяч заявлений. На первом этапе принимают всех, кто живет на закрепленной за школой территории, а также детей, имеющих первоочередное право на зачисление (если в школе уже учится брат или сестра). На втором этапе, который стартует 6 июля, примут остальных ребят, в том числе тех, кто не проживает на закрепленной территории.