В Челябинске родился малыш с гигантскими внутренними органами

Ребенка поразили несколько инфекций из‑за ослабленного иммунитета матери

В Челябинске медикам детской городской больницы № 8 пришлось спасать от смерти новорожденного, зараженного бактериальной, грибковой и вирусной инфекциями одновременно. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в больнице.

«Малыш родился доношенным, но с очень маленьким весом — всего 1900 граммов. При этом у мальчика был огромный вздутый живот и желтый оттенок кожи. Ребенок находился в шоковом состоянии без сознания», — говорят медики.

Из родзала мальчика сразу отправили в реанимацию. Здесь за жизнь Саши боролась комплексная бригада врачей: неврологи, кардиологи, инфекционисты и доктора отделения реанимации. Анализы показали, что в организме малыша развиваются бактериальная, грибковая и вирусная инфекции. Причиной тяжелого состояния стал ослабленный иммунитет матери.

Противовирусные препараты, противогрибковые антибиотики и забота врачей сделали свое дело — ребенок пошел на поправку. Сейчас угрозы для жизни мальчика нет. Саша все еще лежит в больнице, а мама приходит к мальчику на сеансы «Кенгуру»: малыша укладывают на живот матери, чтобы они ощущали свою неразрывную связь и поддержку.

Ранее челябинские хирурги прооперировали школьника из Оренбурга с ленточными червями в легком.

