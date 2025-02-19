В Челябинске родился малыш‑богатырь весом 5,5 кг

Мальчик — четвертый ребенок в семье

В Челябинске родился малыш-богатырь весом 5,5 кг. В семье это четвертый ребенок, сообщили на официальной странице роддома клиники ЮУГМУ.

Рост Климентия (так назвали мальчика) — 56 см, вес — 5,550 кг. Для мамы мальчика это уже четвертое кесарево. Женщина поступила в роддом на сроке 39 недель.

«Ожидалось рождение гигантского плода более 5 кг, в назначенное время врачи выполнили плановое кесарево сечение. Операция прошла без осложнений. Это было четвертое кесарево сечение. Предыдущие дети, три девочки, родились с весом 4,850 кг, 4,500 кг и 5 кг», — рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи клиники Татьяна Узлова.

Сейчас мама с младенцем вместе, чувствуют себя хорошо и скоро отправятся домой к семье.