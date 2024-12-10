В Челябинске родились Клеопатра и Добрыня Никитич

Также отмечается возвращение моды на Веру

Минувшей осенью в Челябинске родились Добрыня Никитич и Клеопатра, оба малыша с оригинальными именами появились на свет в роддоме клиники ЮУГМУ, рассказали в пресс-службе клиники.

«Самыми популярными именами среди „детей ЮУГМУ“ — а в ноябре было 207 — стали Александр, Тимофей, Арсений, Ева, Софья, Мия. Возвращается мода на имя Вера. Самые редкие имена — Михаил, Светлана, Петр, Наталья, Ирина», — рассказали в клинике.

Всего в ноябре в Челябинской области родились 2 163 малыша. Из них 1 132 мальчика и 1 031 девочка.

По данным органов ЗАГС, самыми популярными мужскими именами остаются Матвей (49 в ноябре-2024), Михаил (44) и Александр (41). Имя-лидер у девочек — София, в ноябре его получила 51 малышка. На втором и третьем местах — Мария (34) и Есения (32).