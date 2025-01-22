В Челябинске резко скакнули цены на такси из-за мороза

Поездка из центра в Парковый обойдется в 700 рублей

В Челябинске цены на такси взлетели при наступлении морозов 22 января. Если обычная стоимость поездки за 1-2 километра выходит в районе 150 рублей, то в −18 градусов за окном выросла до 500 рублей. Стоимостью своих заказов поделились читатели ИА «Первое областное».

Так, поездка длиной в 2,5 километра обойдется примерно в 500 рублей. Чек на поездку из центра на Северо-Запад выйдет в 700-800 рублей, до Красного Поля — больше тысячи.

Фото: скриншоты читателей 1obl.ru

«Цены на такси сегодня — жесть. Сын утром поехал до школы: обычно 110-120 рублей на экономе, потому что ехать чуть больше одного километра. По итогу поездки выставили счет 560 рублей при том, что ожидания не было», — поделилась читательница ИА «Первое областное».

Дополнительно к повышению цен на такси Челябинск вечером 22 января встал в пробках. Сервис 2ГИС оценивает заторы в 8 баллов: «стоят» проспекты Победы и Ленина, Труда, Воровского, Доватора, Худякова, Свердловский и Комсомольский проспекты, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Цвиллинга.