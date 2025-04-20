В Челябинске резко похолодает и пройдет дождь с грозой 21 апреля

На уральские регионы опускается холодный фронт

Новая неделя в Челябинской области начнется с похолодания и дождливой погоды: в понедельник, 21 апреля, на большей части территории региона температура снизится до 15 градусов и ниже. И лишь на юге и западе сохранится аномальное тепло до +24 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в Челябинске градусники покажут около +9 градусов. Днем температура поднимется до +12...+14 градусов. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер восточного направления, от 6 до 11 метров в секунду, ночью сохранятся порывы до 14 метров в секунду.

По области ночная температура составит от +4 до +9 градусов, на юге и крайнем западе опустится до +12. Днем на большей части территории ожидается от +11 до +16 градусов, на юге и западе — до +24 градусов. Облачно с прояснением, кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северо-западный с переходом на южный, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.