В Челябинске ремонт дороги на улице Куйбышева завершат раньше срока

На эти цели направили 85,5 миллиона рублей

В Челябинске продолжается ремонт дороги по улице Куйбышева. По контракту работы должны завершить до 20 августа, но объект планируют сдать раньше — до конца июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Во вторник, 22 июня, дорожники укладывали верхний слой покрытия на участке от улицы Молодогвардейцев в сторону Свердловского тракта. На данном участке работы ведут два асфальтоукладочных комплекса. По нечетной стороне улицы рабочие занимаются заменой тротуара. Выравнивающий слой уложен по всей улице Куйбышева, верхний слой завершили на 50 процентов.

«Есть понимание, что работы будут завершены до конца июля, с учетом благоустройства тротуаров и газонов», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, работы на улице Куйбышева ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», срок их завершения по контракту — до 20 августа. Стоимость ремонта данного объекта составляет 85,5 миллиона рублей.

Кроме того, в этом сезоне в Челябинске дополнительно отремонтируют 12 проблемных участков дорог. На сегодня по ним проходят конкурсные процедуры.

