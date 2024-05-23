В Челябинске ремонтируют путепровод у ТЭЦ‑3 по Бродокалмакскому тракту. Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.
В ведомстве уточнили, что движение в связи с ремонтом ограничено, разработана схема объезда для разгрузки основной дороги к аэропорту.
Объездные пути предусмотрены по следующим маршрутам:
• проспект Победы — улица Героев Танкограда — а/д «Северный Луч» — улица Хлебозаводская — улица Морская — улица Мраморная — а/д на аэропорт — Курганское шоссе;
• проспект Победы — улица Героев Танкограда — улица Рождественского — Копейское шоссе — проспект Победы (Копейск) — улица Кузнецова (Копейск) — улица Кемеровская (Копейск) — обход города Челябинска;
• проспект Победы — улица Героев Танкограда — а/д «Северный Луч» — Свердловский тракт — а/д М‑5 — обход города Челябинска.
Автомобилистам необходимо заранее спланировать маршрут, чтобы избежать задержек в поездке.