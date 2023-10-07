В Челябинске ремонтируют дороги на двух кладбищах

Завершить работы планируют к зиме

В Челябинске впервые за много лет восстанавливают проезды на двух городских кладбищах. Работы по устройству дорог проводят на территориях кладбищ «Митрофановское» и «Сухомесовское», сообщили в пресс-службе городской администрации.

«На старейшем кладбище „Митрофановское“ дороги почти во всех кварталах будут выполнены в твердом асфальтовом покрытии. На кладбище „Сухомесовское“ в Ленинском районе дороги на всей территории будут выполнены в отсыпном варианте»,— уточнили в мэрии.

На выполнение работ из городского бюджета было направлено более 16 миллионов рублей.

Готовы дороги будут к концу осени.