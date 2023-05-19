В Челябинске ремонтируемый путепровод будут закрывать по ночам

Мост на улице Мастеровой станет недоступным для транспорта уже сегодня

Автомобилисты в ночное время не смогут проехать по путепроводу на улице Мастеровой. Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, рабочие продолжают ремонт этого объекта, поэтому на протяжении нескольких дней по ночам там будут закрывать движение. Искать пути объезда из-за укладки асфальтобетона придется уже с сегодняшнего вечера.

«В период с 19 по 23 мая путепровод будет полностью перекрыт для движения транспорта в ночное время, с 22:00 до 06:00. В дневное время движение по путепроводу будет открыто», — сообщили в КДХ Челябинска.





Речь идет об участке от дома № 8 по Мастеровой до улицы Куйбышева. Автолюбителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом ограничения и обращать внимание на временные знаки дорожного движения. Кстати, этот участок уже перекрывали в прошлые выходные, но только на одну ночь. Подрядчику до 20 июня предстоит заменить покрытие и нанести разметку термопластиком.