В центре Челябинска ремонтировать трамвайный переезд будут ночью

Работы ведутся на двух перекрестках города

В Челябинске в ночь на 26 июня начнут ремонтировать трамвайный переезд на пересечении двух проспектов — Свердловского и Ленина. Работы будет вести с 22:00 до 8:00 подрядная организация «Строй-Сервис». Об этом в пятницу, 25 июня, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Также в настоящее время подрядной организацией ООО ПСК „Звезда“ работы ведутся на перекрестке проспект Победы — улица Чичерина», — говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2021 года региональный Миндортранс и администрация Челябинска утвердили совместный перечень 26 пересечений автомобильных дорог и трамвайных путей, которые отремонтируют в текущем году.

Во вторник, 22 июня, в городской мэрии сообщили о завершении работ на трех объектах.