В Челябинске ремонт улицы Линейной завершат до конца июня

Дорожники обновили 3,6 километра дорожного полотна

Ремонт дороги на улице Линейной, ведущей к микрорайону Чурилово в Челябинске, на финальной стадии: подрядчик наносит разметку, причем преимущественно ночью, чтобы не мешать автомобилистам. Полностью работы будут завершены до конца июня — как и прописано в контракте, отметил глава города Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.

За полтора месяца дорожники заменили верхнее покрытие, сделали выравнивающий слой и обустроили обочины. Всего приведено в порядок около 3,6 километра дорожного полотна на площади 43 тысячи квадратных метров.

«Вижу, поток жалоб на Линейную в моих соцсетях прекратился. Жители Чурилово с пониманием отнеслись к происходящему и теперь получили обновленную дорогу, благодаря которой можно спокойно дождаться ее масштабной реконструкции»,— написал Алексей Лошкин.