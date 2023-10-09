В Челябинске ремонт дорог продолжается на 25 участках

Началась приемка завершенных объектов

В Челябинске по состоянию на 9 октября еще продолжается ремонт дорог на 25 участках. Одновременно идет приемка завершенных объектов и проверка качества выездной лабораторией. О ходе «Дорожного рывка» рассказал председатель городского КДХ Николай Кожевников.

Он также пояснил, на каких участках продолжается ситуация с ограничением движения транспорта. Например, на улице Российской от Коммуны до проспекта Ленина и на улице Татищева продолжается ремонт коммуникаций. А из-за ремонта трамвайных путей ограничено движение автомобилей по Свердловскому проспекту.

«В рамках проекта „Дорожный рывок“ в Челябинске продолжаются работы на 25 объектах улично-дорожной сети города. Выполняется приемка завершенных объектов, в том числе проводятся лабораторные испытания качества выполненных работ», — пояснил глава КДХ.

Напомним, челябинские дороги проверяет специальная лаборатория. Приемка дорог уже прошла в Металлургическом районе города.