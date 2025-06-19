В Челябинске реку Миасс будут чистить от растительности до 31 октября

Косилки работают ежедневно от улицы Энгельса до Свободы

В Челябинске реку Миасс вновь очищают от мусора и ила. На воду после нерестового запрета опустили пять агрегатов, которые косят растительность и поднимают различные отходы и органические массы. Работы продолжатся до 31 октября, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, с 5 мая по 15 июня из-за нереста очистку реки прекратили. Но уже на этой неделе спецтехника собирает мусор и косит водную растительность.





К слову, за время паузы на поверхности и на дне Миасса накопилось много мусора. За счет этого река выглядит «грязной». К тому же способствуют появлению нового сора и южноуральцы, гуляющие по набережной. Чего только они не бросают в воду. Так, в прошлом году из реки достали чугунный радиатор и гранитные шары. На появление бурной растительности повлияла жаркая погода и ранняя весна.

Отметим, только глубинная очистка реки рассчитана на шестилетний период. Она началась в 2023 году и будет завершена в 2028-м. К тому времени планируют расширить участок — от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС. В этом сезоне очистка запланирована до 31 октября, то есть до наступления устойчивых холодов.



Автор: Елизавета Михно