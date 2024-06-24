В Челябинске реконструируют стадион «Торпеда»

Там обновят футбольное поле и сделают беговые дорожки

В Ленинском районе Челябинска проведут капитальный ремонт стадиона дворца спорта «Торпедо». На футбольном поле сделают новое искусственное покрытие с дренажной системой, установят ограждение и освещение. Там же установят трибуну для зрителей, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«В спортивном комплексе появится площадка с уличными тренажерами, а по периметру запланирована укладка тартановых беговых дорожек. На реконструкцию спортивного комплекса по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера из областного бюджета направлено более 97 миллионов рублей», — сказали в пресс-службе.

На уличных площадках дворца спорта проходят соревнования различного уровня. Там же занимаются местные жители. Кроме того, в комплексе работает центр ГТО.

В самом комплексе тренируется более 750 ребят по дисциплинам: футбол, хоккей, дзюдо, бадминтон и волейбол.