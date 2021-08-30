В Челябинске реконструируют детский травмпункт на Ленина, 38

Травматология переедет на первый этаж, попасть к врачу станет проще

Главный детский травмпункт Челябинска, расположенный на проспекте Ленина, ждет полная реконструкция. После ремонта клиника станет более удобной и доступной для пациентов, которые испытывают проблемы с передвижением. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает пресс-служба городской больницы № 2.

На прошлой неделе в социальных сетях одна из мам опубликовала большой пост о проблемах лечебного учреждения. Среди прочего женщина критиковала расположение кабинетов. Врачи первичного приема ведут прием ребятишек на втором этаже, и до них проблематично добраться.

«Почему врачи первичного приема сидят наверху, а рентген на первом этаже? Неужели нельзя выделить кабинет приема экстренных сломанных деток на первом, поближе к рентгену? Зато какая крутая там лесенка из гладкого кафеля! Есть лифт. Но это не лифт для больных данного профиля. Это всего лишь узка лифт-платформа. Она не вмещает в себя более двух-трех людей впритирку, а тем более каталку. Коридор очень узкий. Зато рядом большая женская консультация с широкими коридорами. И магазин ортопедических товаров, который занимает отличное пространство для второго кабинета вторичного приема», — пишет челябинка в социальных сетях.

Также женщина сетует на отсутствие кресел-каталок для маленьких пациентов.

Часть претензий в ГКБ № 2 считают надуманными.

«Подъемная кабина, расположенная на первом этаже, находится в рабочем состоянии. При необходимости пациентов поднимают на второй этаж в сопровождении дежурного персонала. Информация об этом размещена на первом этаже. В травматологии также есть кресла для транспортировки маломобильных пациентов. Они находятся на первом этаже в свободном доступе», — говорят в клинике.

При этом медики признают, что расположение кабинетов в детском травмпункте не слишком удобное, и обещают все изменить.

«В настоящее время разработан проект полной реконструкции травмпункта, где предусмотрен перенос кабинетов по оказанию медицинской помощи детям по профилю травматология на первый этаж», — говорят в пресс-службе ГКБ № 2.

Правда, когда проведут реконструкцию, в пресс-службе не уточняют.

Также родителям напоминают, что этот травмпункт не единственный в городе. С маленьким пациентом сегодня можно обратиться в любой взрослый травмпункт.

«Ребенка с травмой не обязательно везти в детский травмпункт на Ленина, 38. Еще с 2011 года детей принимают во всех травмпунктах Челябинска. Если что-то случилось, отправляйтесь в ближайшую клинику. И по возможности не ждите скорую. На вызов, не угрожающий жизни, она может приехать не скоро», — говорит заведующая детским травмпунктом на Ленина, 38 Анна Быкова.

Вот полный перечень государственных травмпунктов, куда родители могут привезти ребенка в Челябинске и получить лечение по полису ОМС.

1. Травмпункт ГБУЗ Городская клиническая больница № 5 Калининского района

Челябинск, ул. Российская, 15а, телефон +7 (351) 264-12-98.

2. Травмпункт ГБУЗ Областная клиническая больница № 3 Калининского района

Челябинск, пр. Победы, 287, телефон +7 (351) 749-97-63.

3. Травмпункт МБУЗ Городская клиническая больница № 9 Ленинского района

Челябинск, ул. 5-я Электровозная, 5, телефон +7 (351) 251-59-38.

4. Травмпункт МУЗ Городская клиническая больница № 6 Металлургического района

Челябинск, ул. Румянцева, 31, телефон +7 (351) 721-22-20.

5. Травмпункт МБУЗ Городская клиническая больница № 8 Тракторозаводского района

Челябинск, ул. Горького, 18, телефон +7 (351) 775-51-26.

6. Травмпункт МБУЗ Городская клиническая больница № 1 Советского района

Челябинск, ул. Воровского, 16, телефон +7 (351) 232-68-08.

7. Детский травмпункт МУЗ городская поликлиника № 1 Центрального района

Челябинск, пр. Ленина, 38, телефон +7 (351) 729-89-03.