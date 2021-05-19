В Челябинске реклама «Додо Пицца» признана незаконной

УФАС не понравилась формулировка «лучшая в России»

Реклама со сведениями «Доставка вкусной пиццы — Додо Пицца лучшая в России» признана ненадлежащей. В отношении рекламодателя будет возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в УФАС по Челябинской области.

Эта реклама пиццы размещалась при выдаче ответов на поисковый запрос в одном из интернет-браузеров. Как отмечают сотрудники антимонопольной службы, при использовании в рекламе слов «лучший», «первый», «номер один» необходимо указывать критерий, по которому идет сравнение. То есть, если пицца называется «лучшей в России», этому должно быть объективное подтверждение.

«Реклама, не сопровождаемая таким подтверждением, должна считаться недостоверной как содержащая не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, изготовленными другими производителями или реализуемыми другими продавцами», — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Учитывая данные факты, ООО «Иващенко и Низамов» признали нарушившим закон «О рекламе».