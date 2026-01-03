В Челябинске регоператор отчитался за вывоз мусора во дворах

Спецтехника работает на всех маршрутах в штатном режиме

В новогодние каникулы региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Челябинске обеспечивает стабильный вывоз мусора. Сегодня, 3 января, все маршруты в южноуральской столице обслуживаются по графику в штатном режиме, сообщает региональное минэкологии.

С сегодняшнего дня, 3 января, оператор переходит к активной фазе уборки крупногабаритных отходов, скопившихся за праздничный период.

«Основное внимание уделяется местам накопления такого мусора рядом с контейнерными площадками и в специализированных бункерах. Для этой задачи задействовано 17 единиц спецтехники, оборудованных грейферами для погрузки», — сообщает минэкологии.

Налажено взаимодействие с управляющими компаниями: после вывоза крупногабаритных отходов силами регоператора сотрудники УК проводят окончательную уборку и наводят порядок на контейнерных площадках.

Ситуация с вывозом ТКО находится на ежедневном контроле, оператор призывает жителей соблюдать правила складирования отходов и напоминает, что выбрасывать крупногабаритный мусор необходимо только в предназначенные для этого контейнеры.