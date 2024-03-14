В Челябинске региональный фестиваль «Действуй!» стал продолжением ВМФ

Ирина Текслер приветствовала молодых участников со всей области

В Челябинске стартовал региональный фестиваль «Действуй», который стал продолжением Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие проходит во дворце спорта «Юность» и собрало уже две тысячи участников. Фестиваль посетила учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер, передает корреспондент информагентства.

Ирина Текслер осмотрела площадки фестиваля, коих более 30, где представлены молодежные и образовательные организации. В рамках деловой программы она встретилась с молодыми людьми и обсудила возможности региона для развития их инициатив. Темой разговора стала «Челябинская область. Горы возможностей».

«Я горжусь, тем, что Челябинск вошел в число городов, в которых продолжается Всемирный фестиваля молодежи. Наши ребята, которые подавали заявки на участие в ВФМ—2024 в Сочи, но не смогли поехать тоже приглашены на фестиваль „Действуй!“. Они смогут пообщаться с ребятами, которым посчастливилось в марте отправиться на событие мирового масштаба. Во время „Действуй!“ организатором поступило около 4 тысяч заявок. Сегодня здесь находятся ребята из всех муниципалитетов области. Молодые люди хотят окунуться в атмосферу фестиваля, обменяться опытом, посмотреть какие возможности открывает Южный Урал не только для молодежи, но и детей. В числе участников не только молодые люди, но и страшнее поколение», — сказала Ирина Текслер.

Первый день фестиваля завершился интерактивным шоу-концертом «Действуй, 74!». В концерте приняли участие молодые артисты и эстрадно-джазовый оркестр.

Во второй день для гостей мероприятия также приготовлена насыщенная программа. Вечер завершится концертом группы The Hatters.