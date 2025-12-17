В Челябинске реализуют проект «Город героев»

На фасадах домов появятся памятные интерактивные таблички

Челябинский электрометаллургический комбинат и администрация города запустили уникальный патриотический проект «Город героев». Его цель — привить любовь к Родине детям и молодежи, а также сохранить историческую память. В рамках инициативы на фасадах домов улиц, названных в честь южноуральцев — героев Великой Отечественной войны, появятся интерактивные памятные таблички. На них будет размещен QR‑код, ведущий на подробную информацию о герое.

Первая табличка появилась на школе № 53, расположенной на улице, названной в честь Евгения Овчинникова. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор ЧЭМК Анатолий Бровко, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб, заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Андрей Шмидт, член Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова, ветеран ЧВВАКУШ и руководитель образовательного центра «Авангард» Вадим Галиахметов.

«Практически у каждого сотрудника ЧЭМК есть родственники — деды и прадеды, ратным трудом отстаивавшие Родину в годы страшной войны. Поэтому этот проект важен лично для каждого электрометаллурга. В создание материалов, рассказывающих о челябинцах — героях Великой Отечественной войны, в разработку памятных табличек мы вложили часть своей души. Я очень надеюсь, что жителям южноуральской столицы понравится наш проект и мы все еще глубже осознаем, что живем в городе героев!» — отметил гендиректор ЧЭМК Анатолий Бровко.

Министр промышленности Челябинской области Михаил Кнауб заметил, что такая инициатива позволит донести до современного поколения информацию о тех, чей трудовой подвиг дал городу второе имя — «Танкоград».

«От имени депутатов я благодарю ЧЭМК за проявленную инициативу по сохранению в Челябинске исторической памяти. Очень важно воспитывать подрастающее поколение в духе традиционных духовно-нравственных ценностей на примерах героев и великих деятелей России. И не только широко известных всей стране, но и наших земляков-южноуральцев, совершивших в годы Великой Отечественной войны беспримерные подвиги», — подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Андрей Шмидт.

На фасадах различных учреждений в ближайшее время появятся десятки табличек, рассказывающих о южноуральцах-героях.