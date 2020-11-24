В Челябинске разыскивают сбежавшего из реабилитационного центра подростка

Девушка может находиться в различных ТРК города.

14-летнюю девушку ищут в настоящее время волонтёры челябинского «Легион-СПАС». Валентина Ломаева пропала ещё 22 ноября — она ушла из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского района, и с тех пор её местонахождение неизвестно.

Из особых примет девушки — рост около 155 сантиметров, причёска каре желтого цвета. Также может быть нанесён яркий макияж.

«Была одета в чёрную куртку, может быть в чёрном платке с ярко-красными кистями, чёрные джинсы», — сообщают в «Легион-СПАС».

Отмечают, что Валентина может находиться в одном из ТРК и ТРЦ Челябинска. Всех, кто видел девушку, просят обращаться по телефонам: 8-951-455-13-17, 8-909-073-90-57 или в любой отдел полиции.