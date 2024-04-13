В Челябинске разыскали граффитиста, который разрисовал машины скорой помощи

Парень раскаялся в хулиганской выходке

Полицейские Челябинска установили и задержали молодого человека, раскрасившего служебные автомобили на подстанции скорой помощи Ленинского района. Напомним, инцидент произошело в ночь на 11 апреля и вызвал большой общественный резонанс.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, к розыску нарушителя были подключены оперативники городского УМВД.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий нарушитель, 18-летний парень, задержан. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — говорится в сообщении.

В содеянном молодой художник раскаялся и принес извинения жителям города и сотрудникам скорой помощи.