В субботу, 21 декабря, жители Челябинска, которые еще не прошли диспансеризацию в 2024 году, смогут проверить свое здоровье и получить за это подарок, сообщает пресс-служба Челябинского областного центра медицинской профилактики.
Акция «Новогодняя елка здоровья» начнется в 9:00 и завершится в полдень.
«Всех участников акции ждет розыгрыш ценных призов, которые помогут сохранить и укрепить здоровье в новом году. Это бутылки для воды, „тарелки здоровья“, ланчбоксы, сертификаты в центры йоги, наборы натуральной косметики и многое другое», — отмечают в пресс-службе.
Также челябинцы смогут написать новогоднее пожелание на открытке и повесить ее на елку в холле медучреждения, а взамен получить другую.
В Челябинске в акции принимают участие:
— ГКБ № 1;
— ГКБ № 2;
— ОКБ № 2;
— ОКБ № 3;
— ГКБ № 5;
— ГКП № 5;
— ГКБ № 6;
— ГКП № 8;
— ГКБ № 8;
— ГКБ № 9;
— ГКБ № 11;
— «Полимедика»;
— «РЖД-медицина».
В субботу также пройти диспансеризацию могут жители всех городов и сел Челябинской области.