В Челябинске разыграют призы среди прошедших диспансеризацию 21 декабря

Получить подарок за проверку здоровья можно в эту субботу

В субботу, 21 декабря, жители Челябинска, которые еще не прошли диспансеризацию в 2024 году, смогут проверить свое здоровье и получить за это подарок, сообщает пресс-служба Челябинского областного центра медицинской профилактики.

Акция «Новогодняя елка здоровья» начнется в 9:00 и завершится в полдень.

«Всех участников акции ждет розыгрыш ценных призов, которые помогут сохранить и укрепить здоровье в новом году. Это бутылки для воды, „тарелки здоровья“, ланчбоксы, сертификаты в центры йоги, наборы натуральной косметики и многое другое», — отмечают в пресс-службе.

Также челябинцы смогут написать новогоднее пожелание на открытке и повесить ее на елку в холле медучреждения, а взамен получить другую.

В Челябинске в акции принимают участие:

— ГКБ № 1;

— ГКБ № 2;

— ОКБ № 2;

— ОКБ № 3;

— ГКБ № 5;

— ГКП № 5;

— ГКБ № 6;

— ГКП № 8;

— ГКБ № 8;

— ГКБ № 9;

— ГКБ № 11;

— «Полимедика»;

— «РЖД-медицина».

В субботу также пройти диспансеризацию могут жители всех городов и сел Челябинской области.