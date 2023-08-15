В Челябинске разрешили бесплатно провозить самокаты в общественном транспорте

Техника должна быть сложена и не мешать пассажирам

В Челябинске отменили плату за провоз сложенных самокатов в трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Мера распространяется в том числе и на электросамокаты. При этом техника не должна мешать другим пассажирам и пачкать их одежду. Провоз самоката в разложенном виде по-прежнему запрещен.

«Кондукторы и контролеры проинструктированы, в ближайшее время правила пользования обновят», — пояснил перевозчик.

Ране провоз багажа по цене был равен стоимости проезда одного пассажира в зависимости от способа оплаты: наличными, по банковской карте, по проездному или на льготных условиях.