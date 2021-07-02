В Челябинске разработают программу развития велосети

В городе появятся поручни и парковки для велосипедистов, а также станции техобслуживания двухколесного транспорта

По поручению губернатора Алексея Текслера в Челябинске разрабатывают специальную муниципальную программу развития велосети. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщила глава города Наталья Котова.

Когда программа будет готова, городские власти спланируют все необходимые мероприятия и четко обозначат сроки исполнения. В проект обязательно включат создание объектов велоинфраструктуры: пониженные тротуары и приподнятые проезды, поручни и парковки, станции технического обслуживания.

«Челябинцы любят кататься на велосипедах и делают это вопреки всем препятствиям. Считаю нашей задачей создание комфортных условий и развитие этого экологически чистого транспорта. И мы уже сделали несколько важных шагов в проектировании велоинфраструктуры Челябинска», — рассказала глава Челябинска Наталья Котова на своей страничке в «Инстаграме».

Мэр отметила, что последние два года в Челябинске ведут активную работу по проектированию и строительству велополос, велодорожек и организации велопарковок.

«Введено обязательное условие при выполнении дорожных ремонтов — тротуарная плитка без фаски, занижение бордюров там, где это необходимо для комфортного передвижения велосипедистов, владельцев самокатов, маломобильных горожан», — добавила Наталья Котова.

Она пообещала, что велодвижение в Челябинске будут развивать, кроме того, изучать лучший опыт других городов и собирать идеи жителей по веломаршрутам.

Первые уличные станции для ремонта велосипедов этим летом появились в парке на Алом поле (на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Ленина) и за памятником Курчатову. При ремонте Комсомольского проспекта в Челябинске кроме «выделенки» для общественного транспорта предусмотрели и специальные полосы для велосипедистов.

Напомним, губернатор Алексей Текслер проехал свой обычный маршрут до работы на велосипеде. Глава региона проверил, удобно ли горожанам перемещаться по Челябинску на двухколесном транспорте, и заявил, что «ситуацию надо менять». Городским властям он дал поручение разработать муниципальную программу по развитию велосети.