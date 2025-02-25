В Челябинске разработали уникальную систему помощи детям с постковидным синдромом

Юные пациенты часто страдают от повышенного давления при здоровом сердце

Детские кардиологи челябинской ГКБ № 1 открыли и успешно практикуют новый метод лечения артериального давления у пациентов с постковидным синдромом, сообщает пресс-служба клиники.

«К нам обращаются дети и подростки, у которых после болезни или контакта с ковидными больными проявились сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Пациенты жалуются на внезапное ухудшение самочувствия, беспричинную слабость и высокое артериальное давление при нормальной работе сердца. Мы научились снимать давление и даже выводить в полное выздоровление таких детей без препаратов, снижающих давление», — говорит заведующий детским кардиологическим отделением ГКБ № 1 Виктор Юрасов.

Детские врачи стали использовать препараты, которые применяют для лечения постковидного синдрома у взрослых, и выработали свою систему помощи детям.

«Лекарства обладают накопительным эффектом и принимаются курсами раз в 6—9 месяцев. Эффект очень хороший, десятки юных пациентов уже избавились от проблемы, мы ведем наблюдение за ними и после выписки. У них не только решена проблема с давлением, но и в целом улучшилось самочувствие», — замечает Виктор Юрасов.

Алгоритм челябинских кардиологов уже используют крупные кардиологические клиники России.