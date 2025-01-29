В Челябинске разработали сайт для путешествий по Южному Уралу

На выбор предлагают 150 мест и 16 экскурсий

Челябинская областная универсальная научная библиотека презентовала проект «Нескучные путешествия по Южному Уралу». Для челябинцев и туристов разработали сайт и приложение, в которых можно выбрать маршрут на выходные. Подробностями о портале для путешествий поделились в Публичке.

Основную часть маршрутов придумывали сами южноуральцы на основе своих путешествий. На сайте представлены фотографии и видео экскурсий, с которыми можно ознакомиться, выбрать понравившийся путь и отправиться по нему. Достопримечательности можно сортировать как по конкретному городу или району, так и по виду, тематике: пешеходные, автомобильные, исторические, гастрономические, водные.

«Данный информационно-просветительский ресурс стал прорывом для нас! Ведь каждый из нас желает открывать новые горизонты, знакомиться с культурой и наслаждаться красотой Южного Урала. Благодаря проекту у туристов разного уровня подготовки появилась возможность опробовать новые маршруты или же подробнее узнать историю нашего края и страны», — поделилась директор ЧОУНБ Наталья Диская.



Всего в число «нескучных» маршрутов по Челябинской области вошли 16 экскурсий (по местам трудовой славы, пещерам, Кировке, Варне) и 150 мест (село Степное, здание городской управы с пожарной каланчой в Челябинске, варненский элеватор, водонапорная башня в Троицке).