В Челябинске разработали новый метод обнаружения утечки газа без датчиков

Ученые ЮУрГУ предлагают анализировать видимый свет

Старший научный сотрудник лаборатории «Квантовая инженерия света» ЮУрГУ Анна Патерова и ее соавторы из Сингапура предлагают новый метод обнаружения малых концентраций газа при помощи измерения спектров, сообщает пресс-служба вуза.

Сейчас содержащую газ среду помещают в ячейку, через которую проводят источник инфракрасного излучения. Уровень поглощения света говорит о концентрации газа в среде. Но чувствительность такого метода могут снижать тепловые, оптические и механические помехи. Анна Патерова и ее коллеги предлагает использовать альтернативный метод, основанный на анализе видимого света.

«Новая установка состоит из длинного оптоволокна с полой сердцевиной, которую используют в качестве газовой ячейки — туда и помещается анализируемое вещество. Это значительно улучшает чувствительность измерений», — отмечают в пресс-службе.

Ученые провели успешный эксперимент по обнаружению метана и намерены улучшить показатель.

Между тем по запросу медиков ученые ЮУрГУ получили безопасный вид пластмассы.