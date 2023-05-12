В Челябинске разработали мобильное приложение для пациентов с ВИЧ

Оно позволяет больным следить за здоровьем и общаться с психологами и врачами

На Южном Урале создали мобильное приложение «sART», которое повышает приверженность ВИЧ-инфицированных пациентов к диспансерному наблюдению и лечению, сообщает пресс-служба Центра профилактики СПИДа.

«Приложение дает возможность наблюдать за ходом лечения, как доктору, так и законным представителям пациента, что существенным образом улучшает качество лечения и повышает приверженность к приему антиретровирусных препаратов. А встроенные чаты позволяют получить срочную психологическую консультацию. При этом общение с психологом строго конфиденциально и недоступно другим»,

— отмечают в пресс-службе.

Челябинская область относится к регионам РФ с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. В 2022 году на диспансерном учете с ВИЧ состояли 29 тысячи 741 южноуралец.

Основной путь передачи ВИЧ-инфекции в Челябинской области — половой. Чаще всего инфекцией заражаются люди от 25 до 55 лет. Также с ВИЧ живут 546 детей, в том числе 110 подростков. Подростки тоже, как правило, заражаются во время полового контакта.