«Приложение дает возможность наблюдать за ходом лечения, как доктору, так и законным представителям пациента, что существенным образом улучшает качество лечения и повышает приверженность к приему антиретровирусных препаратов. А встроенные чаты позволяют получить срочную психологическую консультацию. При этом общение с психологом строго конфиденциально и недоступно другим», — отмечают в пресс-службе.
Челябинская область относится к регионам РФ с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. В 2022 году на диспансерном учете с ВИЧ состояли 29 тысячи 741 южноуралец.
Основной путь передачи ВИЧ-инфекции в Челябинской области — половой. Чаще всего инфекцией заражаются люди от 25 до 55 лет. Также с ВИЧ живут 546 детей, в том числе 110 подростков. Подростки тоже, как правило, заражаются во время полового контакта.
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