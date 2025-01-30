В Челябинске разработали меры предотвращения аварий с участием общественного транспорта

Госавтоинспекция будет совершать скрытый контроль

С начала года на дорогах города по вине водителей один человек погиб и пять получили ранения. В Госавтоинспекции совместно транспортными службами приняли решения, которые позволят снизить аварийность и последствия ДТП, сообщили в ГАИ после совещания.

Итак, участники совещания предложили следующие меры для снижения аварийности и последствий ДТП.

— Организация дополнительного контроля сотрудниками транспортных предприятий посредством ГЛОНАСС общественного транспорта на предмет выявления превышения скорости;

— размещение в транспорте вблизи места оплаты проезда водителю табличек об исключении фактов отвлечения водителя от управления;

— скрытый контроль сотрудниками Госавтоинспекции за соблюдением Правил дорожного движения;

— проведение профилактических визитов государственных инспекторов безопасности дорожного движения в транспортных организациях;

— проведение в феврале 2025 года профилактической акции по аварийности на общественном транспорте.

Также предложено провести корректировку графиков и расписания движения общественного транспорта схем проезда.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске водитель троллейбуса насмерть сбила женщину.

В понедельник в Челябинске произошло еще одно резонансное ДТП с участием общественного транспорта. 62-летняя женщина, управляя трамваем, сбила двоих школьников. Один из них получил тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело.