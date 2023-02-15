В Челябинске разработали маршрутный лист для людей с онкологией

Студенты ЧелГУ собрали адреса и телефоны различных служб помощи пациентам

В Челябинске появился виртуальный маршрутный лист «Куда обратиться за помощью человеку с онкологическим диагнозом?». Его разработали студенты-психологи из ЧелГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты нашли проверенные ресурсы и облекли информацию в доступную форму. В маршрутном листе собран список ресурсов, организаций и проектов, которые занимаются помощью людям, столкнувшимся с онкологией. Это ссылки на пациентские чаты, номера горячих линий, координаты благотворительных фондов, а также адрес «Кабинета Доверия» Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

«Проходя практику в онкологической поликлинике, я увидел, что многие пациенты скептически относятся к психологической помощи, а кто-то даже не знает о ее существовании. Иногда пациенты, столкнувшись с раком, ставят на жизни крест. Маршрутный лист покажет им, что можно и нужно жить дальше»,

— говорит один из студентов Никита Игнатов.