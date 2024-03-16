В Челябинске разоблачили фейк про вброс бюллетеней

Создатели «утки» выдали за желаемое обычный подсчет голосов с помощью КОИБ

Сообщение о якобы произведенном в Челябинске вбросе бюллетеней не соответствует действительности, кроме того, видео, которое распространяется в оппозиционных телеграм-каналах, снято даже не на Южном Урале, об этом сообщил руководитель Центра общественного наблюдения региона Николай Дейнеко.

Сообщается, что видео о якобы массовом вбросе бюллетеней — это фейк. На кадрах зафиксирован не вброс голосов, а их подсчет при помощи специальных комплексов обработки избирательных бюллетеней — КОИБов. Причем снято оно не в Челябинской области, а в Дзержинске Нижегородской области. Накануне данную «утку» уже опровергали там.

Ввод бюллетеней в КОИБы — это стандартная процедура, предусмотренная законодательством. Она необходима для подсчета бюллетеней, полученных в ходе надомного голосования. Данные комплексы заметно отличаются от урн для голосования. Они полупрозрачные в отличие от прозрачных урн, имеют сенсорный дисплей в верхней части и устройство для сканирования бюллетеней.