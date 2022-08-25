В Челябинске расторгли контракт с подрядчиком по озеленению парка Дружбы

Предприниматель не смог выполнить условия договора

Администрация Тракторозаводского района Челябинска расторгла контракт с подрядчиком по озеленению парка Дружбы. По данным мэрии, поставщик не выполнил свои обязательства, кроме того, часть высаженных саженцев погибла. Их заменят по гарантии, уточнили в районной администрации.

В парке Дружбы на ЧТЗ идет озеленение. Местные жители до недавнего времени называли его будущим бором. В общественном пространстве должны были появиться 500 деревьев. Однако не всем планам суждено было сбыться.

В четверг, 25 августа, в администрации города сообщили, что районные власти расторгли контракт с подрядчиком по озеленению. Причина — неисполнение обязательств: вместо 394 деревьев были высажены 176.

«Работы приняты только в этом объеме, и, несмотря на расторжение контракта, все деревья находятся на трехлетней гарантии. В настоящий момент силами администрации района выполняется регулярная ревизия высаженных саженцев, в случае гибели все они будут заменены по гарантии за счет подрядчика», — уточнили в администрации Тракторозаводского района.

Между тем активисты общественного объединения «Эко-Standart» уже сегодня отметили, что часть высаженных деревьев погибла.

«Уже сейчас погибшими можно точно назвать 51 дерево карагача и липы, 3 яблони, 3 березы, 34 рябины и 1 сосну. Всего около сотни деревьев. Еще примерно столько же находится в удручающем состоянии», — пояснили в экодвижении.

В мэрии уточнили, что высадка саженцев продолжается. Новым крупномерам обещают обеспечить весь комплекс ухода.

«В этом году на территории парка Дружбы дополнительно высажено 130 сосен и даурских лиственниц, а в настоящее время высаживают порядка 500 саженцев рябины, яблони, сосен и ясеня. Все они находятся в хорошем состоянии», —

уточнили в районной администрации.

Напомним, в парке также должны обустроить три новые детские площадки с качелями, батутами и кораблем. Рабочие засеивают газон, который разрастется на площади в 3,4 тысячи «квадратов».