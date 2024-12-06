В Челябинске растет спрос на услуги помощи автомобилистам

За месяц он увеличился на 24%

В Челябинске декабрь относительно теплый и бесснежный, однако аналитики отмечают рост спроса на услуги обогрева, «прикуривания», буксировки или замены аккумулятора среди автомобилистов. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в компании «Авито».

В ноябре 2024 года спрос на помощь на дороге вырос на 24% по сравнению с октябрем и на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми популярными услугами у южноуральцев стали «прикуривание» машины (17% от общего объема), замена аккумулятора (10%) и зарядка аккумулятора (10%).

Наибольшее увеличение спроса за последний месяц наблюдается на услугу обогрева автомобилей — она стала популярнее на 42% по сравнению с предыдущим месяцем. Ее стоимость начинается от 2000 рублей. Второе по востребованности — буксировка. На нее спрос за ноябрь вырос на 33%, стоимость начинается от 2500 рублей.

Зарядка аккумулятора занимает третье место в списке популярных зимних услуг. В Челябинске спрос на нее вырос на 29%, в среднем ее цена от 1500 рублей.

С увеличением спроса растет и объем предложений таких автоуслуг.

«За последний месяц он увеличился почти на треть. Количество предложений по отогреву авто выросло почти в два раза, по прикуриванию — на 39%, а по зарядке аккумулятора — на 31%. Также на 31% чаще пользователи предлагали доставку топлива, а на 23% чаще — услуги по буксировке», — отметил руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в «Авито» Алексей Головин.

В преддверии зимы аналитики также зафиксировали рост продаж автомобильных гаджетов, которые помогают справляться с морозами автолюбителям. В этом сезоне водители приобретают такие вещи заранее.

Пользователи стали в три раза сильнее интересоваться тепловентиляторами. Устройство работает от прикуривателя и нагревает воздух в салоне. Средняя цена на него — 1800 рублей.

Продажи пускозарядных устройств, или пауэрбанков, для авто выросли 84%. Они помогают оживить севший на морозе аккумулятор. Средняя цена на такой гаджет — 7200 рублей.

Также вырос спрос на пусковые провода (67%) и подогрев для руля (31%).