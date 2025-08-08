В Челябинске рассказали о культуре коренных народов

А также о том, как сохранять традиции

Сегодня, 8 августа, в Челябинске прошло заседание реготделения «Ассамблеи народов России». К предстоящему Международному дню коренных народов мира презентовали сюжеты, посвященные празднику Мавлид ан-Наби, а также премьерному показу в селе Фершампенуаз первого мультфильма, снятого по мотивам нагайбакских сказок, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Мы стараемся, чтобы каждое заседание Совета Ассамблеи Народов было интересное, содержательное. Мы говорим не только о внутренней кухне, но и рассказываем о возможностях, которые у нас есть», — сказал начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.





На мероприятии показали сюжет телепрограммы «Национальный интерес» о премьерном показе мультфильма, нарисованного по мотивам нагайбакских народных сказок. Его представили в селе Фершампенуаз — историческом центре этой культуры.

Нагайбакский язык исчезает, это, по словам носителей, основная проблема.

«Бабушки и дедушки ещё говорили на нём, но сейчас детей воспитывают на русском. Даже в моей семье: трое детей учились в русской школе, а меня отдали в татарскую. Сейчас язык теряется — в садиках русский, дома родители тоже чаще на русском», — рассказал коренной нагайбак Михаил Васильев.





В Нагайбакском районе уже несколько лет проводят факультативы по изучению родного языка для детей.

«Глава района активно продвигает эту инициативу, убеждая родителей в важности сохранения языка», — отмечает Михаил Васильев.

Важную роль играют и местные музеи, а также люди, которые несут традиции коренных народов в современность. Так, нагайбачка, художник по текстилю, дизайнер Екатерина Прямоносова представила традиционный костюм в современном прочтении.





«Сегодня я представляю два костюма: традиционный и современный. Они выставляются в музеях. В планах — разработать целую коллекцию. Сейчас она на стадии разработки, занимаюсь сборкой материалов, эскизы у меня уже есть», — рассказала Екатерина.



