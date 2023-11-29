В Челябинске расширяют отделение реабилитации больницы скорой помощи

Попасть сюда на лечение может любой житель области

Отделение реабилитации челябинской ОКБ № 3 работает больше десяти лет. Недавно здесь завершилась глобальная реконструкция: расширены площади стационара, закуплена современная техника, а уже в следующем году отделение собираются расширять до ста коек. Результат реконструкции в среду, 29 ноября, оценила учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«В нашу больницу попадают самые тяжелые пациенты. Доктора делают все возможное, чтобы спасти им жизнь. Но порой для нас бывает трагедией, в каком виде они уезжают домой. Отделение реабилитации позволяет восстанавливать пациентов, даже лежачих. Наша цель — вернуть человека в семью нормальным и адекватным», — говорит главный врач ОКБ № 3 Михаил Вербитский.





В июле этого года челябинец Вячеслав Пуртов возвращался с коллегами и женой с корпоратива за городом. На въезде в Металлургический район Челябинска их микроавтобус подрезала фура. Несколько человек оказались в больнице. Вячеслава вместе с женой с тяжелейшими травмами доставили в ОКБ № 3, сразу на стол к хирургам. У обоих нашли перелом позвоночника, оба после трагедии были парализованы. Женщина умерла. Вячеслав выжил и ради дочери, ради внучек пообещал себе, что снова будет ходить.

«Я решил сразу, что овощем лежать не будут. У меня сильная мотивация восстановиться. Да, второй половинки мне не хватает, но жизнь идет дальше и нужно жить — ради дочери, ради внучек», — говорит Вячеслав.

После выписки из больницы мужчина по мере возможностей занимался дома. А в первых числах ноября лег в отделение реабилитации ОКБ № 3. В стационар его привезли как лежащего пациента. За три недели Вячеслав научился приподниматься, сидеть и уже ходит в экзоскелете по коридорам стационара.

«Оборудование просто космическое. Заниматься на нем одном удовольствие, время пролетает быстро. После занятий все тело ноет, но это чувство приятное — значит, чувствительность возвращается», — говорит Вячеслав.





Ирину Текслер поразило упорство, с которым мужчина работает над собой, и его результаты. Она заметила, что прогресс в самочувствии пациента лишний раз подтверждает эффективность работы медицинских работников и всего центра.

«Сегодня мы осмотрели все залы, в которых занимаются пациенты, новое оборудование. Это, конечно, высочайший уровень. На оснащение отделения были выделены 60 миллионов рублей из областного бюджета и 80 миллионов рублей из федерального бюджета. Я считаю, что они освоены наилучшим образом. В стационаре стоит самая современная аппаратура. Это стимул и для пациентов, и для самих медиков», — заявила Ирина Текслер.

Сегодня большая часть пациентов поступает в отделение реабилитации из других отделений ОКБ № 3. Также сюда берут пациентов по направлению из поликлиник по месту жительства после инсультов, инфарктов, операций на мозге, с переломами позвоночника, после ортопедических операций. Причем пройти курс можно повторно и в третий раз. В отделении человек получает помощь целой команды врачей: неврологов, травматологов, инструкторов-методистов ЛФК, рефлексотерапевта, врача мануальной терапии, психологов, логопеда.





Сейчас в отделении работает 61 койка круглосуточного и 8 коек дневного стационара. Уже в следующем году стационар хотят расширить до 100 коек, так как потребность в реабилитации велика.

Ранее мы рассказывали о том, как в отделении помогают пациентам после инсульта.