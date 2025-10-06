В Челябинске расширят почти 900 метров узкого тротуара на улице Барбюса

Его ширина будет не меньше двух метров

В Челябинске перестроят проблемный тротуар по улице Барбюса, на участке от Дзержинского до Агалакова. Зимой его так заваливало снегом, что люди не могли пройти и выйти к остановке. Теперь его ширина будет составлять два метра, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

О расширении пешеходной дорожки на Барбюса на аппаратном совещании в мэрии заявил замглавы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. По его словам, ширина тротуара будет позволять коммунальной технике заезжать на него для уборки снега.

Мэр Алексей Лошкин еще прошедшей зимой ставил задачу перестроить узкую дорожку.

«Всю прошлую зиму и главе района, и мне писали в соцсетях, что при чистке дороги снежная масса вся скапливалась на тротуаре, так что жители от остановки до своих домов пройти не могли», — подчеркнул Алексей Лошкин.

Всего расширят участок длиной 880 метров. Также здесь изменят остановку общественного транспорта — сделают заездной карман. Одновременно с этим на Барбюса ликвидируют незаконную парковку в этом месте.