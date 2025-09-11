В Челябинске расширят базу локаций для пляжного волейбола

Одна уже появилась на стадионе имени Колющенко

В этом году одна такая локация появилась на стадионе им. Колющенко, сегодня там побывал губернатор Алексей Текслер, передает журналист ИА «Первое областное».

Кроме того, на стадионе заменили покрытие футбольного поля, беговых дорожек, сделали площадку для катания на роликах.

Стадионом пользуются и спортсмены, и обычные граждане, там проводят много спортивно-массовых мероприятий.

«Для пляжного волейбола в городе всего три локации, люди встают в очередь, чтобы поиграть», — рассказала губернатору руководитель «Ночной волейбольной лиги» Ксения Голубенкова.

Глава региона пообещал поддержать спортсменов.

«Это нам задача, подумаем над тем, чтобы эту базу расширить, вложения здесь небольшие. Тем более это олимпийский вид спорта», — обратился Алексей Текслер к главе города Алексею Лошкину.

Зимой на стадионе Колющенко хотят провести снежный волейбол.

По словам губернатора, модернизированный стадион станет современным центром притяжения для жителей Советского района и всего города, обеспечит комфортные условия для детско-юношеского спорта, массовых занятий физкультурой и проведения соревнований.