В Челябинске расширили список остановок по требованию

Высадка и посадка здесь идут по просьбе пассажиров

В Челябинске расширили перечень остановок, где общественный транспорт подбирает и высаживает пассажиров по требованию. Их стало больше сразу на девять, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

«На торможение, посадку и высадку пассажиров и на разгон на одной остановке автобус тратит около 30 секунд. Если транспорту не нужно останавливаться там, где нет пассажиров на вход и выход, получается экономия. За месяц секунды складываются в часы», — замечают организаторы перевозок.

Для выхода на остановке по требованию пассажиру нужно заранее нажать кнопку STOP на поручне или же поднять руку, стоя на остановке.

Режим «по требованию» сегодня действует для трамваев:

— на остановках «Подстанция», «Кооператив № 507» и «База оборудования» на улице 2-й Павелецкой;

— на остановках «Автобаза № 1», «Монтажное управление» и «Локомотивная» на улице Монтажников;

— на остановке «Молодежная» на проспекте Ленина;

— на остановках «Инструментальный завод», «Лакокрасочный завод» и «Ветлечебница» на Свердловском тракте;

— на остановке «Ферросплавная» на улице Ферросплавной;

— на остановке «Строительная» на шоссе Металлургов.

Для автобусов и троллейбусов режим по требованию введен:

— на остановке «Стрельбище» на Бродокалмакском тракте;

— на повороте на ЧМК по дороге в аэропорт;

— на остановках «Метро», «Рыбокомбинат», «Мясокомбинат», «Обуховская», «Гаражи», «Энергосад № 1», «Механический завод», «Завод ЖБИ», «Енисейская», «ТЭЦ-1» на Копейском шоссе;

— на остановке «Парк Северо-Западный» на Краснопольском проспекте;

— на остановках «Воробьева», «Переезд», «Связьстрой», «Линейная» и «База ПТК» на улице Линейной;

— на остановке «АТУ» на улице Мраморной;

— на остановках «Завод шлифизделий», «Восточная проходная» на проспекте Ленина;

— на остановках «Ростовская», «Гатчинская» на проспекте Победы;

— на остановках «Городок 11а», «ГСК „Коралл“» на улице профессора Благих;

— на остановке «Первая Эльтонская» на улице Самохина;

— на «Инструментальном заводе» на Свердловском тракте;

— на остановке «Сад „Локомотив-2“» на Троицком тракте;

— на городском пляже на улице Худякова;

— на саде «Прогресс» и саде «Нефтяник», на переезде по улице Челябинской;

— на остановке «Гаражи» на автодороге «Меридиан»;

— на остановке «Хариса Юсупова» на улице Бейвеля;

— на остановках «Механическая», «Опытно-механический завод», «ЖБИ-1», «Гипсовый завод» и «ВСМ» на улице Героев Танкограда;

— и на остановках «ГСК „Турист“» и «Аральская» на улице Северный Луч.