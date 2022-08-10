В Челябинске расширение дороги по улице Бейвеля завершат в 2024 году

О ходе работ рассказали в администрации города

В Челябинске продолжается расширение улицы Бейвеля. Подрядчик уже выполнил работы объемом на 1,2 тысячи погонных метров, в сентябре планируется начало укладки нижних слоев асфальта. Строительство идет без отставаний от графика, сообщили в среду, 10 августа, в пресс-службе мэрии.

Как рассказали в администрации города, на новой дороге подрядчик уже обустроил ливневую канализацию, отсыпал скальный грунт, выполнил дренаж и основание. Также установлен бортовой камень.

«До октября 2024 года на участке от Салавата Юлаева до микрорайона 47 для жителей будет обустроена дорога по три полосы в каждом направлении, тротуары, разделительный газон и все необходимые элементы благоустройства», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

В мэрии добавили, что уже проектируется строительство дороги на следующем участке улицы Бейвеля — от Краснопольского проспекта до улицы Профессора Благих. Также в микрорайоне Парковом проектируют улицы Мусы Джалиля и Маршала Чуйкова.

Напомним, работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы ведет подрядчик «Дорстройгрупп». Длина участка дороги в границах улиц Салавата Юлаева и Скульптора Головницкого составит 2,26 км, ширина проезжей части — 10 м. Появится разделительная полоса с кустарниками и велодорожка. Проезжую часть обустроят ливневой канализацией, установят светофоры, фонари и остановки.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 апреля проинспектировал дороги южноуральской столицы. Первой точкой в маршруте стала улица Бейвеля. Глава региона проект расширения одобрил и еще раз подчеркнул, что строительство новых жилых комплексов должно быть комплексным, включающим социальную инфраструктуру и дороги.