В Челябинске расселили жильцов трех аварийных многоквартирных домов

С начала 2023 года 19 семей переехали в новое жилье

В мэрии Челябинска поделились данными о переселении горожан из аварийного жилья. Так, с начала 2023 года 19 семей переехали в новые благоустроенные квартиры, две семьи предпочли денежные компенсации. Всего менее чем за полгода в областном центре расселили три непригодных для проживания дома, по 15 домам еще ведется работа. Власти города озвучили другие адреса и цифры.

Итак, переселение челябинцев проходит по нескольким программам. По одной семье переселили по нацпроекту «Жилье и городская среда», муниципальной программе по распоряжению собственностью и по программе развития застроенной территории в рамках договора с ООО СЗ «Новый дом». По последней подписаны договоры также с ООО «Финтек», по ним расселены пять семей. Еще 13 семей переселились благодаря госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации».

Полностью расселили три аварийных многоквартирных дома: № 15 на улице Ереванской, № 9 на улице Пост 2098 км и № 51 на улице Трубников.

«Также завершено переселение одной семьи из одного непригодного жилого помещения муниципального жилищного фонда. Кроме того, проводятся мероприятия в целях завершения переселения граждан еще из 15 аварийных многоквартирных домов», — рассказали в мэрии.

Также в городе сносят восемь опустевших аварийных домов: д. 12 на ул. Нахимова; д. 72а и д. 74а на ул. Новороссийской; д. 15 на ул. Ереванской; д. 4 на Копейском шоссе; д. 11 на ул. Гидрострой; д. 9, Пост 2098 км; д. 1, Пост 2092, а также общежития на ул. Цинковой, д. 2а.

Также в мэрии отметили, что дом № 86б на улице Сталеваров сносят в рамках заключенного договора о развитии застроенной территории ООО СЗ «ИКАР».