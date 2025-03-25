В Челябинске расселили еще один аварийный дом

Двухэтажка в Тракторозаводском районе стала восьмым домом, расселенным с начала 2025‑го

В марте 2025 года в Челябинске завершены мероприятия по расселению еще одного аварийного дома в Тракторозаводском районе площадью более 750 квадратных метров.

Улучшили свои жилищные условия 18 семей, или 54 человека.

Этот дом стал восьмым, расселение которого завершено в первом квартале текущего года.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о здании по Свердловскому проспекту, 6 — его тоже расселили и планировали снести до конца марта, но вопрос застопорился, а между тем здание облюбовали вандалы и мародеры.