В марте 2025 года в Челябинске завершены мероприятия по расселению еще одного аварийного дома в Тракторозаводском районе площадью более 750 квадратных метров.
Улучшили свои жилищные условия 18 семей, или 54 человека.
Этот дом стал восьмым, расселение которого завершено в первом квартале текущего года.
Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о здании по Свердловскому проспекту, 6 — его тоже расселили и планировали снести до конца марта, но вопрос застопорился, а между тем здание облюбовали вандалы и мародеры.