В Челябинске распродадут старые трамваи и троллейбусы

На аукцион выставят общественный транспорт с высокой степенью износа

Челябинский общественный транспорт, отслуживший свой срок службы, выставят на аукцион. Износ некоторых машин составляет 95 процентов. Об этом 2 июня сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

«Общественный транспорт в Челябинске давно не обновлялся, возраст некоторых вагонов составляет более 30 лет. Для города сейчас закупается новая партия транспорта, при этом старую было принято решение продать на аукционе. К примеру, начальная стоимость старых троллейбусов составляет 88 тысяч рублей. Начальная цена для трамваев и автобусов сейчас определяется», — рассказал Александр Егоров.

На вопрос, кому может быть интересна покупка старого транспорта, замминистра предположил, что тем, кто занимается скупкой и переработкой металлолома.

Напомним, в 2022 году для Челябинской области будет закуплено 53 новых автобуса, 25 троллейбусов и 50 трамваев. Кроме того, область получит 30 капитально восстановленных вагонов.

Челябинская область взяла курс на поэтапный отказ от маршруток в пользу машин среднего и большого класса. Об этом в интервью ИА «Первое областное» рассказывал замглавы Миндортранса региона Александр Егоров.

