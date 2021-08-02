В Челябинске уличные будки связи расписали пожеланиями горожанам

Каллиграффити появились на улицах Цвиллинга, Кирова, Красной

В Челябинске уличные телекоммуникационные шкафы «Ростелекома» «заговорили» для горожан. Ящики для оборудования связистов на улицах Цвиллинга, Красной и Кирова расписали в новом формате стрит-арта — каллиграффити. Стилизованная надпись изображения на шкафах желает челябинцам здоровья и всегда оставаться на связи, сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Для росписи компания предоставила телекоммуникационные шкафы на гостевом маршруте Челябинска. Их расписал 22-летний художник Дмитрий Бобров. Он занимается каллиграфией несколько лет. В профессиональное дело хобби переросло после перенесенной четыре года назад лейкемии. Тогда молодому художнику сделали пересадку костного мозга. По словам каллиграфа, борьба с недугом и выздоровление стали толчком к творческим экспериментам, поискам собственного жизненного предназначения и стиля работы.

«Благодаря новой творческой коллаборации на центральных улицах Челябинска серые телекоммуникационные ящики преобразилась в необычные объекты современного искусства. Изображение на них выполнено в виде паттерна из стилизованных букв английского алфавита. На шкафах зашифровано пожелание: „Будьте здоровы, оставайтесь на связи!“. Думаю, каждому было бы приятно получить такое доброе напутствие по пути домой или на работу», — прокомментировал директор Челябинского филиала «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Напомним, в Челябинской области накануне стартовал фестиваль «Наш MURAL». В 13 городах и селах Южного Урала фасады многоквартирных домов и зданий украсят масштабные граффити.