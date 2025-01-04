В Челябинске расчистят дороги к храмам перед Рождеством

Алексей Лошкин поручил навести порядок для удобства прихожан

Сегодня, 4 декабря, глава Челябинска Алексей Лошкин посетил территории вблизи челябинских церквей, в которых скоро начнутся Рождественские службы. В своем телеграм-канале он потребовал от глав районов навести порядок перед праздником.

«Начинаем подготовку города к Рождеству. Во всех районах есть храмы. Именно там сейчас ожидается массовое пребывание прихожан. Днем и ночью челябинцы и гости города будут идти на Рождественские службы. В темное время суток передвигаться опаснее, поэтому поручил главам районов максимально обеспечить безопасное движение по дорогам и тротуарам», — отметил глава города.

По его словам, следить за этим нужно круглосуточно, проводить противогололедную обработку, вовремя сметать рыхлый снег.

«Лично сегодня проверил эту работу. Обратил внимание на порядок возле храмов и доступность парковок. Никаких гор снега, мусора и того, что может помешать прихожанам в эти праздничные дни, быть не должно», — сказал Алексей Лошкин.

Подрядчикам, обслуживающим улично-дорожную сеть, поставлена задача уделять особое внимание тротуарам, пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.