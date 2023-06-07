В Челябинске раньше срока отремонтировали трамвайные пути на проспекте Победы

Транспорт возвращается к привычным маршрутам

На проспекте Победы в Челябинске, на участке между улицами Кирова и Российской, завершились работы по замене трамвайных путей. Утром 9 июня там после трехнедельного перерыва снова откроют движение, сообщило сегодня транспортное предприятие ООО «ЧелябГЭТ».

Напомним, проспект Победы у Теплотеха закрыли для трамваев 17 мая. Планировалось, что ремонт путей продлится до 19 июня. На этот период трамвайные маршруты под номерами 6, 15 и 18 пустили в объезд. По свежей информации движение будет открыто на десять дней раньше.

С пятницы трамвайные маршруты № 15 и 18 вернутся на прежние трассы движения. Трамвай № 6 будет направлен по маршруту ЧТЗ — ул. Российская — ул. Кирова — ул. Карла Маркса — ЧТЗ.