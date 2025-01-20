В Челябинске работу системы отопления возьмут на особый контроль в связи с ожидаемым похолоданием

Алексей Лошкин поручил городским службам оперативно устранять последствия непогоды

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил взять на контроль систему отопления из-за прогнозов синоптиков о понижении температуры. По его словам, каждую заявку жителей об авариях нужно отрабатывать индивидуально и доводить решение проблемы до логического завершения.

Как передает корреспондент ИА «Первое областное», на аппаратном совещании глава города отметил, что текущих заявок уже немало. Мэр подчеркнул, что их нужно оперативно обрабатывать.

«Праздники закончились, нужно включаться в текущий рабочий режим», — подчеркнул глава города.

Быстро реагировать на снегопады поручили и дорожным службам. Подрядчикам поставили задачу заранее быть готовыми к гололедице и к уборке дорог, тротуаров и остановок от снега. Поручение связано с тем, что, по прогнозу погоды, на этой неделе ожидаются понижение температуры до −20 градусов и снегопады.