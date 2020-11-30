В Челябинске работу дорожных подрядчиков будут контролировать помощники мэра

Однако с Комитета дорожного хозяйства эта задача не снимается.

Помощники главы Челябинска Натальи Котовой начнут контролировать качество содержания дорог в Челябинске. Однако с Комитета дорожного хозяйства эта обязанность не снимается. Об этом сегодня во время аппаратного совещания глава Челябинска сообщила своему заму по соответствующим вопросам Максиму Куляшову.

После того, как чиновник доложил Наталье Котовой о том, что на прошлой неделе было проведено пять проверок содержания дорог и вынесено 87 предписаний об устранении нарушений, мэр поручила предоставить ей подробную информацию о количестве устранённых и неустранённых нарушений, а также процент штрафов. И добавила, что теперь проверять работу подрядчиков будут её помощники.

«Довожу до вашего сведения, что после того, как вы с Комитетом дорожного хозяйства проверите качество содержания дорог, будет проверять наше Управление организационно-контрольной работы и мои помощники. Понимаете, весь город вам сложно проверить, и за вами в том числе будет контроль со стороны администрации города»,— сказала Наталья Котова.

Отметим, всего с начала 2020 года, по словам Максима Куляшова, подрядчикам было вынесено 381 предписание.