В Челябинске компании стали чаще предлагать работу с удаленным графиком

За год количество таких вакансий увеличилось почти в два раза

За год количество вакансий с удаленным графиком в Челябинске увеличилось почти в два раза, откликаться на них горожане стали также чаще. В пресс-службе сервиса «Авито Работы» рассказали, на какую сферу приходится самая большая доля вакансий с удаленкой и на какую зарплату могут претендовать соискатели.

Несмотря на то что во II квартале 2021 года работодатели увеличили число должностей с удаленкой на 91% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, на сегодняшний день доля таких вакансий составляет всего 1,5% от всех объявлений. Вакансий со всеми видами работы во II квартале этого года стало на 128% больше. Откликаться на удаленные вакансии в этом году челябинцы стали на 30% чаще. Средняя зарплата, которую предлагают удаленным сотрудникам, составляет 30 тысяч рублей — столько же, столько по традиционным режимам работы во всех сферах. При этом на сегодняшний день популярен гибридный график — когда сотрудники чередуют удаленку и работу в офисе.







«В прошлом году, когда страна вышла на карантин, компании были вынуждены срочно перестраивать деятельность и приспосабливаться к формату удаленной работы. Спустя какое-то время часть работодателей и сотрудников вернулись к обычному графику. Другие же, просчитав затраты и оценив производительность, пришли к выводу, что для них эффективнее оставаться на удаленном или гибридном режимах. Закон о дистанционной работе, вступивший в силу с 1 января этого года, помог упорядочить ситуацию: работодателям стало проще организовывать процесс, а сотрудники получили определенные гарантии. Например, о сохранении размера зарплаты при переходе на работу из дома»,— отметила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.



Найти удаленную работу в Челябинске могут как квалифицированные специалисты, так и соискатели без опыта, которые могут выбрать подработку или полную занятость. Например, челябинцы, не имеющие опыта работы, могут попробовать себя в риелторском деле. Им обещают заработную плату в размере 25 тысяч рублей и наставническое сопровождение, в дальнейшем — корпоративное обучение за счет компании.

Новички также могут попробовать себя в банковской сфере. Специалистам по работе с юридическими лицами предлагают оклад в 32 тысячи рублей + различные бонусы.

Популярны также вакансии продавцов и сотрудников call-центров. В продажах, кстати, самая высокая заработная плата — до 40 тысяч рублей. Из плюсов работы на звонках — удобный график: сотрудник может работать и по 4 часа, и по 12 часов в день. Заработная плата — до 35 тысяч рублей.

«Специалисты с профильным опытом могут среди вакансий с удаленкой подобрать хорошие возможности для подработки. К примеру, инженеру-проектировщику с практическими знаниями в строительстве наружных коммуникаций предлагают временную или частичную занятость по разработке проектной документации. Впрочем, компания может трудоустроить его и на полный день, а зарплата будет зависеть от объема выполненных работ», — добавляют в пресс-службе «Авито Работы».

Опытным таргетологам при условии полной занятости готовы платить до 50 тысяч рублей. Дизайнер-технолог мебельного производства может получать до 60 тысяч рублей ежемесячно.